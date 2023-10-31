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Бренд SKIMS Ким Кардашьян стал официальным партнёром NBA по нижнему белью

Бренд нижнего белья Ким Кардашьян стал официальным партнёром НБА
SKIMS Ким Кардашьян стал официальным партнёром NBA
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и SKIMS сегодня объявили о многолетнем партнёрстве. Бренд Ким Кардашьян станет официальным партнёром по нижнему белью НБА, Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и баскетбольной ассоциации США.

SKIMS Mens, выпущенная 26 октября, включает три коллекции предметов первой необходимости для повседневного использования, в которых особое внимание уделяется комфорту. Бренд отпраздновал это событие новой рекламной кампанией «Все носят SKIMS», в которой главную роль сыграл участник Матча звёзд баскетбольной ассоциации США Шей Гилджес-Александер.

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В рамках сделки SKIMS получит более широкое освещение в СМИ на платформах лиги и виртуальную рекламу на корте во время национальных трансляций НБА и WNBA. Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, оба бренда планируют сотрудничать на знаковых мероприятиях лиги.

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