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Офтальмолог дал советы, как предотвратить перенапряжение глаз при работе за компьютером

Офтальмолог дал советы, как предотвратить перенапряжение глаз при работе за компьютером
Как предотвратить перенапряжение глаз
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Работа за компьютером может привести к перенапряжению глаз. Офтальмолог из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне Масих Ахмед предлагает несколько советов, как предотвратить это состояние.

Эксперт рекомендует следовать правилу 20-20-20. Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, чтобы сосредоточиться на чём-то на расстоянии 20 футов (6 метров) и дать глазам отдохнуть. Масих Ахмед советует использовать искусственные слёзы при сухости глаз.

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Длительное напряжение глаз может вызвать головную боль. По словам офтальмолога, избавиться от этого поможет правильный подбор корректирующих линз и очков.

Большое значение имеет и освещение. Нельзя сидеть в тёмной комнате с ярким экраном: освещение и яркость экрана должны быть на одном уровне.

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