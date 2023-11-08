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Три симптома на лице могут сигнализировать о высоком уровне холестерина

Офтальмолог назвала три симптома на лице, которые говорят о высоком холестерине
Три симптома говорят о высоком холестерине
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Высокий уровень холестерина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-офтальмолог Сая Нагори рассказала, что симптомы этого опасного состояния могут проявляться и на лице.

Самым явным признаком повышенного холестерина является ксантелазма — жёлтые комочки, которые чаще всего образуются на верхних и нижних веках.

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Ещё один предупреждающий знак, который может поразить ваши глаза, — состояние, известное как Arcus senilis, или старческая дуга. Это сероватая линия на периферии роговицы, кольцеобразное помутнение.

Однако, по словам эксперта, самая серьёзная угроз» исходит от холестериновых эмбол, которые могут повредить кровеносные сосуды глаз. Они выглядят как пятна ярко-жёлтого цвета на глазах.

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