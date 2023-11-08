Исследование: папы, у которых есть дочери, живут в среднем на 1,5 года дольше

Учёные Ягеллонского университета в Польше доказали, что мужчины, у которых есть дочери, как правило, живут дольше. Причём каждая дочь увеличивает продолжительность их жизни примерно на 74 недели.

Авторы изучили данные 4310 человек: 2147 матерей и 2163 отцов. Исследование показало, что общее количество детей или количество сыновей не оказало существенного влияния на продолжительность жизни отцов. Однако наблюдалась значительная корреляция между количеством дочерей и долголетием отца: на каждую рождённую дочь продолжительность жизни мужчины увеличивается в среднем на 74 недели.

Учёные предположили, что отцы дочерей с большей вероятностью ведут здоровый образ жизни: правильно питаются, занимаются спортом и избегают курения. Другая гипотеза заключается в том, что отцы с дочерьми, скорее всего, имеют сильную сеть социальной поддержки, что может сыграть свою роль в долголетии.