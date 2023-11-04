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Полезная специя: эксперты рассказали, почему корицу следует есть чаще

Нотка корицы придаёт пикантность многим блюдам. Однако, помимо приятного запаха и вкуса, специя оказывает положительное влияние на здоровье, говорит диетолог Андра Шмидт.

Во-первых, корица защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному в «Журнале эндокринного общества», несколько граммов корицы в день снижает уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови.

Также корица оказывает противовоспалительное действие благодаря эфирным маслам и антиоксидантам. Специя обладает и спазмолитическим эффектом — она предотвращает метеоризм и помогает при желудочно-кишечных расстройствах.

Наконец, корица оказывает большое влияние на уровень сахара в крови, поэтому её можно использовать в профилактических целях, а также для лечения диабета.