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Когда метеоризм может быть признаком опасной болезни, объяснил эксперт

Когда метеоризм может быть признаком опасной болезни, объяснил эксперт
Метеоризм может быть признаком болезни
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Метеоризм, или вздутие живота, является достаточно неприятным симптомом. Директор Института общей медицины Мюнхенского технического университета Антониус Шнайдер рассказал, в каких случаях повышенное газообразование является признаком заболевания и когда нужно обращаться к врачу.

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По словам эксперта, при метеоризме, который сопровождается болью в животе, или с различными проблемами с пищеварением (диарея или запор) нужно обратиться к врачу.

Кроме того, возникающие новые изменения – например, постоянный понос или запор, даже в чередовании, массивный метеоризм и боли – всегда являются поводом для обращения к врачу. Эти симптомы также могут указывать на рак, особенно если вам больше 40 лет.

Антониус Шнайдер добавляет, что чаще всего метеоризм возникает после употребления некоторых продуктов: бобовых, лука, чеснока, молочных продуктов, дрожжевой выпечки, мяса, сладостей. Также фактором риска повышенного газообразования является стресс.

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