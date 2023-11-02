Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Стимулятор иммунитета: эксперты назвали шесть фруктов, которые помогают бороться с простудой

Стимулятор иммунитета: эти шесть фруктов помогают бороться с простудой
Эти шесть фруктов помогают бороться с простудой
Комментарии

Некоторые фрукты являются отличным стимулятором иммунитета. Специалисты рассказали, какие из них лучше всего подходят для борьбы с простудой.

Апельсины. Это настоящая бомба с витамином С, который укрепляет иммунную систему и ускоряет выздоровление после простуды. Кроме того, апельсины являются отличным источником жидкости, что важно для поддержания гидратации организма.

Лимоны. Как и апельсины, они богаты витамином С. Чтобы оказать успокаивающее и противовоспалительное действие на горло, можно добавить лимонный сок в тёплую воду.

Читайте также:
Не делайте так: названы пять типичных ошибок при простуде

Киви. Не только является отличным источником витамина С, но также содержит витамин К, способствующий заживлению ран.

Ананас. Этот экзотический фрукт содержит фермент бромелайн, который оказывает противовоспалительное действие и помогает облегчить кашель и боль в горле.

Бананы. Они легко перевариваются и являются хорошим источником калия, который восполняет потерю жидкости при простуде. Это щадящий вариант, если у вас есть проблемы с желудком.

Яблоки. Они содержат клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают общее самочувствие. Яблоки также могут оказывать успокаивающее действие при боли в горле.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android