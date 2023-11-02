Стимулятор иммунитета: эти шесть фруктов помогают бороться с простудой

Некоторые фрукты являются отличным стимулятором иммунитета. Специалисты рассказали, какие из них лучше всего подходят для борьбы с простудой.

Апельсины. Это настоящая бомба с витамином С, который укрепляет иммунную систему и ускоряет выздоровление после простуды. Кроме того, апельсины являются отличным источником жидкости, что важно для поддержания гидратации организма.

Лимоны. Как и апельсины, они богаты витамином С. Чтобы оказать успокаивающее и противовоспалительное действие на горло, можно добавить лимонный сок в тёплую воду.

Киви. Не только является отличным источником витамина С, но также содержит витамин К, способствующий заживлению ран.

Ананас. Этот экзотический фрукт содержит фермент бромелайн, который оказывает противовоспалительное действие и помогает облегчить кашель и боль в горле.

Бананы. Они легко перевариваются и являются хорошим источником калия, который восполняет потерю жидкости при простуде. Это щадящий вариант, если у вас есть проблемы с желудком.

Яблоки. Они содержат клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают общее самочувствие. Яблоки также могут оказывать успокаивающее действие при боли в горле.