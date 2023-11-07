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Как и чем живёт лучшая футболистка планеты Айтана Бонмати

Как и чем живёт лучшая футболистка планеты Айтана Бонмати
Айтана Бонмати
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На прошлой неделе прошла долгожданная для всех поклонников спорта церемония «Золотой мяч», во время которой свои заслуженные награды получили лучшие футболисты мира. Чести быть признанными лучшими получили не только мужчины, но и прекрасные девушки. Так, в 2023 году лучшей футболисткой планеты стала полузащитница каталонского клуба Айтана Бонмати.

Фото: из личного архива Айтаны Бонмати

Айтана родилась 18 января 1998 года в небольшом каталонском городке Сан-Пере-де-Рибес. Она с детства знала, что свяжет свою жизнь со спортом. Сначала она занималась баскетболом, однако со временем пришла в футбол.

Я навсегда запомню 2023-й, он исполнил все мечты маленькой каталонской девочки, которая всю жизнь мечтала о карьере футболистки.

С 13 лет Айтана состояла в юношеской сборной «Барселоны». Ей приходилось проводить часы в общественном транспорте, чтобы попасть на тренировки, но, как мы видим, девушку это не остановило.

О личной жизни Бонмати предпочитает не распространяться. Известно, что на данный момент она не в отношениях – Айтана сосредоточена на карьере. Помимо тренировок, она много времени посвящает учёбе. Спортсменка является студенткой спортивного факультета Университета имени Раймунда Луллия.

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