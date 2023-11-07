Как и чем живёт лучшая футболистка планеты Айтана Бонмати

На прошлой неделе прошла долгожданная для всех поклонников спорта церемония «Золотой мяч», во время которой свои заслуженные награды получили лучшие футболисты мира. Чести быть признанными лучшими получили не только мужчины, но и прекрасные девушки. Так, в 2023 году лучшей футболисткой планеты стала полузащитница каталонского клуба Айтана Бонмати.

Фото: из личного архива Айтаны Бонмати

Айтана родилась 18 января 1998 года в небольшом каталонском городке Сан-Пере-де-Рибес. Она с детства знала, что свяжет свою жизнь со спортом. Сначала она занималась баскетболом, однако со временем пришла в футбол.

Я навсегда запомню 2023-й, он исполнил все мечты маленькой каталонской девочки, которая всю жизнь мечтала о карьере футболистки.

С 13 лет Айтана состояла в юношеской сборной «Барселоны». Ей приходилось проводить часы в общественном транспорте, чтобы попасть на тренировки, но, как мы видим, девушку это не остановило.

О личной жизни Бонмати предпочитает не распространяться. Известно, что на данный момент она не в отношениях – Айтана сосредоточена на карьере. Помимо тренировок, она много времени посвящает учёбе. Спортсменка является студенткой спортивного факультета Университета имени Раймунда Луллия.