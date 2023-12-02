Неприятный запах изо рта? Врач рассказала, является ли это признаком проблемы с кишечником

Неприятный запах изо рта может быть связан с кислотным рефлюксом, заболеванием дёсен, тонзиллитом или употреблением резко пахнущих или острых продуктов. Врач Зои Уильямс рассказала, как определить, является ли это признаком проблемы с кишечником.

Ваш микробиом состоит из триллионов микроорганизмов, которые живут в вашем кишечнике и общаются с мозгом через блуждающий нерв, посылая химические сигналы. Когда происходит чрезмерный рост бактерий, это может привести к неприятному запаху изо рта.

Распространённая бактерия Helicobacter pylori, повышающая риск язвы желудка, может вызывать неприятный запах изо рта, говорит эксперт. Это связано с тем, что бактерии производят сероводород.

Хотя наличие некоторого количества сероводорода в дыхании является нормой, его высокие уровни связаны с некоторыми серьёзными заболеваниями пищеварительной системы. Поэтому запах тухлых яиц должен вызвать тревогу, поскольку этот симптом может указывать на проблемы с кишечником.