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Врач назвал пять признаков того, что человек находится на грани алкоголизма

Врач назвал пять признаков того, что человек находится на грани алкоголизма
Признаки, что вы находитесь на грани алкоголизма
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Многие люди часто выпивают: после работы или только на выходных. Как понять, что человек находится на грани алкоголизма, в беседе с Sun Health рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Дэйв Николс.

По словам эксперта, у людей, которые находятся на грани алкоголизма, могут проявляться следующие признаки:

  • они выпивают каждый день;
  • общаются только там, где люди выпивают;
  • могут выпивать в течение всего дня;
  • раздражаются, когда другие не пьют;
  • выпивают больше, чем рекомендовано Национальной службой здравоохранения – более 14 единиц алкоголя в неделю (одна единица равна 10 г чистого спирта).
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Пограничные алкоголики рискуют впасть в зависимость, когда они уже не могут контролировать желание выпить. У людей, которые находятся на грани алкоголизма, могут проявляться физические симптомы, в том числе боль в животе, стресс, беспокойство, проблемы с кожей, со сном, раздражительность и повышенное кровяное давление.

Это первые признаки того, что вам необходимо значительно сократить потребление алкоголя.
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