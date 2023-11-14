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Малоизвестный признак смертельной болезни сердца можно обнаружить на ногах

Малоизвестный признак смертельной болезни сердца можно обнаружить на ногах
Признак опасной болезни можно обнаружить на ногах
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Признаки сердечно-сосудистых заболеваний могут проявляться на ногах, а также в других неожиданных частях тела. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

По словам экспертов, при отёке стоп и лодыжек нужно обратиться к врачу. Этот симптом может указывать на сердечную недостаточность – состояние, когда нарушается движение крови к почкам и происходит задержка соли и воды.

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Помимо отёков ног, скопление жидкости при сердечной недостаточности может привести к отёку живота, внезапному увеличению веса, одышке, усталости, постоянному кашлю, который усиливается в ночное время. Более того, о проблемах с сердцем могут сигнализировать судороги в ногах, боль в челюсти, спине или отдающая в левую руку.

При появлении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.
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