Малоизвестный признак смертельной болезни сердца можно обнаружить на ногах

Признаки сердечно-сосудистых заболеваний могут проявляться на ногах, а также в других неожиданных частях тела. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

По словам экспертов, при отёке стоп и лодыжек нужно обратиться к врачу. Этот симптом может указывать на сердечную недостаточность – состояние, когда нарушается движение крови к почкам и происходит задержка соли и воды.

Помимо отёков ног, скопление жидкости при сердечной недостаточности может привести к отёку живота, внезапному увеличению веса, одышке, усталости, постоянному кашлю, который усиливается в ночное время. Более того, о проблемах с сердцем могут сигнализировать судороги в ногах, боль в челюсти, спине или отдающая в левую руку.

При появлении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.