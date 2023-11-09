Мутировал и стал ещё более заразным: в мире распространяется новый штамм COVID-19

В мире распространяется новый более заразный штамм COVID-19. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, вариант JN.1 был обнаружен в Великобритании, США, Исландии, Португалии, Испании и Франции.

Учёные говорят, что JN.1 является потомком варианта BA.2.86, получившего название «Пирола», который, в свою очередь, является родственником «омикрона». Эксперты опасаются, что новый вариант может стать серьёзной проблемой здравоохранения, но надеются, что новые вакцины остановят распространение.

Пока что у людей, инфицированных новым вариантом, не обнаружено более тяжёлого течения заболевания. Однако, по словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Университета Буффало Томаса Руссо, есть опасения, что JN.1 является более заразным.