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Мутировал и стал ещё более заразным: в мире распространяется новый штамм COVID-19

Мутировал и стал ещё более заразным: в мире распространяется новый штамм COVID-19
В мире распространяется более заразный штамм COVID
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В мире распространяется новый более заразный штамм COVID-19. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, вариант JN.1 был обнаружен в Великобритании, США, Исландии, Португалии, Испании и Франции.

Учёные говорят, что JN.1 является потомком варианта BA.2.86, получившего название «Пирола», который, в свою очередь, является родственником «омикрона». Эксперты опасаются, что новый вариант может стать серьёзной проблемой здравоохранения, но надеются, что новые вакцины остановят распространение.

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Пока что у людей, инфицированных новым вариантом, не обнаружено более тяжёлого течения заболевания. Однако, по словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Университета Буффало Томаса Руссо, есть опасения, что JN.1 является более заразным.

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