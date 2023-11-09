100-летний жених и 75-летняя невеста сыграли свадьбу в Нижнем Новгороде

Говорят, что любовь не знает, что такое возраст, а пара Оттара Дадишкилиани и Татьяны Уколовой тому самое что ни на есть настоящее доказательство. 7 ноября заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Беларуси, которому в этом году исполнилось 100 лет, женился на своей 75-летней возлюбленной!

Торжественное бракосочетание состоялось в ЗАГСе Нижнего Новгорода. Этот удивительный союз оказался рекордным по возрасту жениха и невесты во всём регионе. Новоиспечённые супруги – люди творческие.

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

Дадишкилиани является режиссёром-постановщиком местного театра оперы и балета. Среди его работ множество известных и любимых зрителем постановок. Свой вековой юбилей он отпраздновал минувшим летом. Татьяна же раньше трудилась в нижегородском Доме актёра.

«Это талантливые, одарённые тонким вкусом к искусству люди!» – рассказали о молодожёнах в ЗАГСе.

Нам остаётся лишь присоединиться к поздравлениям и надеяться, что рано или поздно абсолютно каждый обретёт своё счастье – Оттар и Татьяна доказали, что любовь может случиться в любом возрасте.