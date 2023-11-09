Арнольд Шварценеггер в прямом эфире покормил своего домашнего ослика. И это очень мило!

Суровый «Терминатор» Арнольд Шварценеггер – большой любитель животных. У голливудской звезды дома живёт множество питомцев, в которых он души не чает и делает всё возможное, чтобы звери чувствовали себя комфортно.

Одним из любимцев Шварценеггера является очаровательная ослица по имени Лулу. Недавно актёр показал, как она выглядит, и даже покормил её с руки в прямом эфире шоу ManningCast, участие в котором он принимал дистанционно. Всё шло своим чередом, пока внезапно Лулу не решила покрасоваться перед ведущими передачи и зрителями.

Фото: кадр из видео @Highlightfeen

Животное заполонило собой чуть ли не весь экран, что несказанно обрадовало железного Арни. С довольной улыбкой он принялся кормить питомицу лакомствами, совсем забыв о разговоре с ведущими. Впрочем, такой поворот событий вполне всех устроил, и прервать Шварценеггера никто не решился.

Кстати, Денни де Вито, с которым Арнольд дружит уже много лет, рассказывал, что домашние животные всегда были полноценными членами семьи Шварценеггера, поэтому увидеть их можно даже за обеденным столом.