Какой у вас цвет глаз? Необычный признак может указывать на высокий риск осенней депрессии

Цвет глаз может указывать на высокий риск развития сезонного аффективного расстройства, или осенней депрессии. Так считает офтальмохирург Али Мирза.

Сезонное аффективное расстройство представляет собой тип депрессии, возникающий при смене времён года, обычно лета на осень. Люди с сезонной депрессией могут испытывать усталость, упадок энергии и ухудшение настроения, а также трудности с концентрацией внимания и со сном.

По словам эксперта, учёные обнаружили связь между сезонным аффективным расстройством и цветом глаз человека. Оказалось, что люди с тёмными глазами чаще страдают от этого состояния.

Глаза с меньшим количеством пигмента, например, голубые или серые, более чувствительны к свету. Это означает, что им не нужно поглощать столько света, сколько карим или тёмным глазам, прежде чем эта информация достигнет клеток сетчатки. Это может повлиять на выработку мелатонина – гормона, связанного с регулированием сна и настроения.

Али Мирза поясняет, что у светлоглазых людей с их повышенной светочувствительностью осенью и зимой может снижаться выработка мелатонина, что может служить некоторой защитой от осенней депрессии.

Слова врача подтверждаются исследованием, опубликованным в журнале Open Access Journal of Behavioral Science and Psychology в 2018 году.