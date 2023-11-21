Избавьтесь от пижамы: эксперты рассказали о пользе сна голышом для здоровья и фигуры

Некоторые спят в пижаме, другие в нижнем белье, а третьи привыкли спать обнажёнными. Эксперты рассказали, почему сон голышом может быть полезен для здоровья.

Регулирует температуру тела. Одежда на теле во время сна не позволяет организму эффективно регулировать температуру тела, что мешает человеку заснуть. Кроме того, при оптимальной температуре организм также лучше регулирует уровень гормона стресса кортизола.

Полезно для фигуры. Исследование 2022 года показало, что сон обнажённым ускоряет метаболизм. Однако для этого необходимо спать без одеяла в помещении с температурой ниже 21 градуса. Из-за низкой температуры и отсутствия слоя одежды вашему телу приходится сжигать больше калорий, чтобы поддерживать температуру тела. Это может немного увеличить потребление калорий во время сна.

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Избавляет тело от неприятного запаха. Воздушные ванны для некоторых зон снижают вероятность возникновения неприютного запаха, если человек вспотел, и риск грибковых инфекций.

Улучшает качество спермы. Благодаря охлаждающему эффекту, которого можно добиться без нижнего белья, стимулируется выработка спермы, что может положительно сказаться на мужской фертильности.

Улучшает сексуальную жизнь и повышает самооценку. Сон без одежды может создать ощущение связи с вашим партнёром, что снимает стресс и повышает самооценку. Когда партнёры обнажены и соприкасаются кожей, выделяется гормон окситоцин, который усиливает привязанность друг к другу и, следовательно, может привести к более активной сексуальной жизни.