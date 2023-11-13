Прорыв в лечении: учёные вернули мужчине возможность ходить с помощью нейропротеза

Нейробиологи и нейрохирурги из Университетского больничного центра Во и Университета Бордо разработали медицинское устройство, предназначенное для коррекции нарушений ходьбы. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, учёные подробно изложили процесс разработки нейропротеза, который позволил вылечить первого пациента с болезнью Паркинсона.

Благодаря разработке житель Франции – 62-летний Марк – может самостоятельно ходить. Он страдает болезнью Паркинсона уже с 35 лет. Помимо тремора и скованности, у него развились серьёзные нарушения ходьбы. Однако учёные вернули мужчине возможность передвигаться с помощью нейропротеза.

Пациент описал терапию как «возрождение». После нескольких недель реабилитации он может почти нормально ходить, без посторонней помощи. Он пользуется нейропротезом около восьми часов в день и выключает его только тогда, когда долго сидит или спит.

Традиционные методы лечения болезни Паркинсона нацелены на области мозга, непосредственно затронутые потерей нейронов, которые продуцируют дофамин. Разработанный же нейропротез нацелен на область позвоночника, отвечающую за активацию мышц ног во время ходьбы.