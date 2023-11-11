Звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс села на диету, состоящую из чипсов

Два месяца назад 59-летняя звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс столкнулась с эпилептическим припадком. Актриса призналась, что до сих пор окончательно не восстановилась после произошедшего, а также поделилась с поклонниками необычным назначением врача.

По словам Шилдс, медики пришли к выводу, что одной из причин её проблем со здоровьем стал недостаток соли в организме, а также чрезмерное потребление воды. Звезда Голливуда рассказала о том, что в связи с этим врач рекомендовал ей есть как можно больше картофельных чипсов:

Я и подумать не могла, насколько важен натрий для нашего организма. Без него наши почки могут выйти из строя в любой момент. Я всё время думала, что пью воду и этого достаточно. Но я была неправа.

Актриса отметила, что пила слишком много воды в период, когда готовилась к важным съёмкам. В какой-то момент она довела свой организм до такого состояния, что даже потеряла сознание, а из её рта пошла пена. К счастью, рядом находились коллеги Брук, которые успели вызвать медиков. Теперь Шилдс однозначно будет куда более трепетно относиться к своему здоровью и следить за количеством важных элементов в организме.

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