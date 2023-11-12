Похудение на 120 кг помогло девушке вовремя обнаружить опасное заболевание

Расставание с лишними килограммами всегда делает жизнь лучше, но только представьте, что похудение в буквальном смысле может спасти жизнь. Именно так произошло с 27-летней Бетани Вудворт, которая сбросила 120 лишних килограммов и благодаря этому вовремя обнаружила у себя опухоль.

В 2019 году девушка прошла процедуру шунтирования желудка. В последующие годы она стремительно худела, пока в 2021 году не обнаружила, что за жиром всё это время скрывался опасный недуг, – обследование показало, что у Бетани рак молочной железы третьей стадии. Настолько запустить заболевание получилось как раз из-за лишнего веса.

Когда Вудворд нащупала опухоль, то обратилась к врачам.

Произошедшее полностью поменяло моё мышление. Без этого я не стала бы той, кем являюсь сейчас. Похудение меняет жизнь, но диагноз, который мне поставили, – это куда серьёзнее. Врачи говорят, что если бы я не похудела, то, скорее всего, так и не заметила бы опухоль.

До февраля 2024 года ей предстоит серьёзное лечение, включающее химиотерапию. Бетани призывает каждого сдать анализы как можно скорее – особенно это касается тех, у кого есть проблемы с лишним весом.