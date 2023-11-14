Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Учёные из Японии доказали, что маникюр улучшает психическое здоровье женщин

Учёные из Японии доказали, что маникюр улучшает психическое здоровье женщин
Маникюр улучшает психическое здоровье женщин
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные из Университета Сайтама Гакуэн в Японии обнаружили, что маникюр положительно влияет на психическое здоровье женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Команда провела онлайн-опрос среди 500 японских женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Авторы обнаружили, что уход за ногтями помогает расслабиться, улучшает настроение, а также общее самочувствие.

Читайте также:
«Всё равно на всё и всех»: что это за состояние и как его преодолеть? Техники от психолога
«Всё равно на всё и всех»: что это за состояние и как его преодолеть? Техники от психолога

Причём эффект был как от домашнего маникюра, так и в салоне. Однако те, кто обращался к профессионалам, имели больше положительных эмоций.

Наше исследование показывает, что салонный уход за ногтями в сочетании с лёгким самораскрытием может улучшить психологическое состояние. Эта практика предлагает людям реальный способ улучшить своё психическое благополучие, подчёркивая важность заботы о себе и потенциальные преимущества обмена личными переживаниями в комфортной обстановке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android