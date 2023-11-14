Учёные из Японии доказали, что маникюр улучшает психическое здоровье женщин

Учёные из Университета Сайтама Гакуэн в Японии обнаружили, что маникюр положительно влияет на психическое здоровье женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Команда провела онлайн-опрос среди 500 японских женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Авторы обнаружили, что уход за ногтями помогает расслабиться, улучшает настроение, а также общее самочувствие.

Причём эффект был как от домашнего маникюра, так и в салоне. Однако те, кто обращался к профессионалам, имели больше положительных эмоций.

Наше исследование показывает, что салонный уход за ногтями в сочетании с лёгким самораскрытием может улучшить психологическое состояние. Эта практика предлагает людям реальный способ улучшить своё психическое благополучие, подчёркивая важность заботы о себе и потенциальные преимущества обмена личными переживаниями в комфортной обстановке.