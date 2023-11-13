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Вино для похудения: в России создали напиток, который способствует снижению веса

Специалисты Российского биотехнологического университета разработали винный напиток с удивительными свойствами. Как пишет «Газета.Ru», он помогает сбросить вес, повысить работоспособность организма и устойчивость к стрессу.

Учёные обогатили вино экстрактом гриба Eurotium cristatum, в результате чего напиток получил дополнительные полезные свойства. Интересно, что добавка никак не отразилась на вкусе, аромате и крепости вина. Эксперты разработали две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам.

По словам профессора кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа Марины Мойсеяк, гриб Eurotium cristatum положительно влияет на метаболизм: он помогает правильному усвоению полезных веществ, ускоряя таким образом жиросжигание. Также он повышает иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на желудок человека.

Напоминаем, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Для похудения важно правильно питаться и заниматься спортом.