Вино для похудения: в России создали напиток, который способствует снижению веса

Специалисты Российского биотехнологического университета разработали винный напиток с удивительными свойствами. Как пишет «Газета.Ru», он помогает сбросить вес, повысить работоспособность организма и устойчивость к стрессу.
Учёные обогатили вино экстрактом гриба Eurotium cristatum, в результате чего напиток получил дополнительные полезные свойства. Интересно, что добавка никак не отразилась на вкусе, аромате и крепости вина. Эксперты разработали две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам.
По словам профессора кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа Марины Мойсеяк, гриб Eurotium cristatum положительно влияет на метаболизм: он помогает правильному усвоению полезных веществ, ускоряя таким образом жиросжигание. Также он повышает иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на желудок человека.