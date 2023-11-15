Симптомы похмелья, которые должны насторожить: эксперт рассказал, когда звонить в скорую

Некоторые люди сталкиваются с сильным похмельем после бурной ночи. Медицинский директор центра здоровья IVBOOST UK Джошуа Берковиц рассказал, при каких симптомах похмелья нужно звонить в скорую.

По словам врача, этанол, токсичный углевод в алкогольных напитках, способствует диурезу. Это процесс, при котором почки пытаются избавиться от вредных веществ, что приводит к избыточному мочеиспусканию. Это, в свою очередь, может вызвать обезвоживание организма – одну из основных причин симптомов похмелья.

Вам следует обратиться за медицинской помощью, если вы заметили, что за последние 10 часов у вас не было мочи, или если у вас есть кровь в рвоте или жидкий стул.

Также скорую нужно вызвать, если человек теряет равновесие, у него мутнеет в глазах, он ведёт себя необычно и не способен нормально мыслить.