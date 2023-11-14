«Он мой!»: Симона Байлз поздравила мужа с титулом самого сексуального спортсмена

На днях игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс был признал одним из 21 самых сексуальных спортсменов по версии журнала People. На эту новость моментально отреагировала его супруга гимнастка Симона Байлз. Пара расписалась в апреле этого года и считается одной из самых красивых в мире спорта.

Симона пришла в восторг, узнав, что её возлюбленный получил номинацию. Гимнастка опубликовала скриншот статьи, в которой рассказывается о достижении Оуэнса, и шутливо подписала её: «Он мой!».

Месяц назад Байлс поделилась тем, как замужество поменяло её взгляды на жизнь. По словам спортсменки, она полностью пересмотрела свои приоритеты, поэтому отныне гимнастика для неё не является главной вещью в жизни:

Гимнастика – это то, чем я просто привыкла заниматься. Я больше не чувствую, что это главное в моей жизни, хотя раньше это было именно так. Сейчас я с радостью возвращаюсь домой к мужу, к нашим собакам и ко всему остальному, что у нас есть. Вот что по-настоящему важно.