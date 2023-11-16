Дерматолог рассказал об опасности поцелуев с человеком с бородой

Поцелуи с человеком с бородой могут вызвать неприятное заболевание. Об этом предупреждает сертифицированный дерматолог Муниб Шах.

По его словам, романтические отношения с мужчиной, у которого есть густая растительность на лице, могут спровоцировать бактериальную инфекцию у его второй половинки.

Может ли поцелуй с человеком с бородой вызвать подобную инфекцию? Ответ – да.

Дерматолог объяснил, что в бороде при отсутствии должной гигиены могут содержаться такие бактерии, как стафилококк и стрептококк. Поцелуи с таким человеком могут вызвать небольшие порезы на коже и привести к кожной инфекции импетиго, характеризующейся образованием поверхностных пузырьково-гнойничковых высыпаний.

Она часто начинается с красных язв или волдырей, которые быстро лопаются и оставляют после себя золотисто-коричневые пятна. Они могут чесаться или болеть.