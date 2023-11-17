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Эксперты назвали три малоизвестных признака сахарного диабета

Эксперты назвали три малоизвестных признака сахарного диабета
Три малоизвестных признака сахарного диабета
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Диабет является серьёзным заболеванием, способным вызвать повреждение органов. Эксперты назвали малоизвестные признаки сахарного диабета, которые большинство людей игнорируют.

Нечёткость зрения. Высокий уровень сахара в крови может изменить кровеносные сосуды сетчатки или вызвать отёк тканей глаз, вызывая помутнение зрения. Также может измениться форма хрусталика, что увеличивает риск развития катаракты, глаукомы и ретинопатии.

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Неприятный зуд. Ещё одним малоизвестным признаком сахарного диабета является зуд половых органов, вызванный молочницей. Дрожжевые инфекции распространены среди диабетиков, и это связано с тем, что сахар способствует росту кандидоза – грибка, вызывающего молочницу как у женщин, так и у мужчин.

Постоянная потребность в мочеиспускании. При высоком уровне сахара в крови почки работают над удалением их излишков из кровотока. Это, в свою очередь, увеличивает выработку мочи.

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