Эксперты назвали три малоизвестных признака сахарного диабета

Диабет является серьёзным заболеванием, способным вызвать повреждение органов. Эксперты назвали малоизвестные признаки сахарного диабета, которые большинство людей игнорируют.

Нечёткость зрения. Высокий уровень сахара в крови может изменить кровеносные сосуды сетчатки или вызвать отёк тканей глаз, вызывая помутнение зрения. Также может измениться форма хрусталика, что увеличивает риск развития катаракты, глаукомы и ретинопатии.

Неприятный зуд. Ещё одним малоизвестным признаком сахарного диабета является зуд половых органов, вызванный молочницей. Дрожжевые инфекции распространены среди диабетиков, и это связано с тем, что сахар способствует росту кандидоза – грибка, вызывающего молочницу как у женщин, так и у мужчин.

Постоянная потребность в мочеиспускании. При высоком уровне сахара в крови почки работают над удалением их излишков из кровотока. Это, в свою очередь, увеличивает выработку мочи.