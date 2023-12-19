Исследование: мужчины чувствуют меньше боли, когда их лечит женщина-врач

Учёные из Лундского университета в Швеции обнаружили, что мужчины чувствуют меньше боли, когда их лечит женщина-врач. Исследование было опубликовано в нескольких журналах: Biology of Sex Differences, BMC Anaesthesiology и German Medical Science.

В ходе первого эксперимента здоровых добровольцев стимулировали коротким лазерным импульсом в своде стопы. Выяснилось, что, когда женщина вызывала боль у испытуемого-мужчины, для достижения того же болевого порога требовалась более сильная болевая стимуляция по сравнению с тем, как если бы исполнителем был мужчина.

Результаты вдохновили авторов ещё на одно исследование, посвящённое исключительно половому признаку. Теперь испытуемым дали в руку небольшое устройство, которое при нажатии кнопки излучает слабый электрический ток: мужчины отпускали кнопку, когда чувствовали боль. Тесты проводились дважды: с женщиной-врачом и с мужчиной. Оба были нейтрально одеты и придерживались сценария, чтобы избежать любого другого взаимодействия, которое могло бы повлиять на ситуацию.

Как и в первом исследовании, команда обнаружила, что участники-мужчины могли выдержать большую боль при работе с врачом-женщиной, чем с мужчиной. Но на этот раз такой же эффект прослеживался среди участников-женщин.

В последнем эксперименте приняли участие 245 пациентов в трёх разных больничных палатах. Женщина и мужчина-врач расспрашивали пациентов об их боли вскоре после операции. Мужчины (но не женщины) испытывали меньше боли, когда им задавала вопросы именно женщина-медик.