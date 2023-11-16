Только вода и овощной суп: Линда Евангелиста вспомнила, как истязала себя жёсткими диетами

Линда Евангелиста, как и все модели, всегда отличалась идеальными формами. Оказывается, этим она обязана не только правильному питанию и спорту, но и опасным диетам, которыми увлекалась в разгар своей карьеры.

58-летняя Линда призналась, что до 30 лет у неё в принципе не было необходимости ограничивать себя в еде – красотка могла есть всё, что пожелает, а килограммы при этом не прибавлялись. С возрастом метаболизм стал замедляться, а вместе с этим Евангелиста стала замечать, что некогда осиная талия после плотных ужинов и любимых десертов исчезает.

По словам модели, она начала сидеть на самых безумных диетах. Одной из них была детокс-программа, которая подразумевает употребление только солёной воды и травяного слабительного чая на протяжении десяти дней. Кроме того, как отметила Линда, несколько раз в год она «чистила» организм:

В это время вы пьёте только жидкость. Как правило, это вода с лимоном и мятой, а также чай. Раз в день можно выпить стакан сока и съесть разбавленный водой овощной суп.