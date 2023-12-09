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Учёные рассказали, действительно ли наушники опасны для здоровья

Учёные рассказали, действительно ли наушники опасны для здоровья
К чему может привести ношение наушников
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Уши являются отличной средой для размножения бактерий: там темно, влажно, много жира и омертвевшей кожи. Ношение наушников делают эту среду ещё более благоприятной для микробов, пишет BBC Science Focus.

Исследование учёных из Университета Манипал в Индии показало, что частое использование наушников действительно увеличивает популяцию бактерий в ухе – в основном различных штаммов стафилококка. Ранее эксперты Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде выяснили, что в наушниках-вкладышах, используемых авиакомпаниями, содержится в 11 раз больше бактерий всего лишь после одного часа ношения.

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Между тем, как отмечают сами авторы, это не обязательно является поводом для беспокойства. В ходе исследования наушники были стерилизованы перед применением, поэтому начальная популяция бактерий была очень низкой, и это 11-кратное увеличение по-прежнему приводило к довольно небольшому количеству микробов в абсолютном выражении.

Более того, нет никаких доказательств того, что эти бактерии причиняют какой-либо вред. Исследование, проведённое в 2002 году среди работников кол-центров в Малайзии, не выявило связи между использованием наушников и ушными инфекциями.

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