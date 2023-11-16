Остерегайтесь лжеврачей: в России растёт количество пострадавших от псевдонутрициологов

За последние несколько лет так называемых специалистов по здоровому питанию в России стало особенно много. К нутрициологам и диетологам обращаются с надеждой похудеть или привести в порядок здоровье. Правда кроется в том, что большинство этих «специалистов» назвать можно лишь профессиональными мошенниками.

Нутрициология на данный момент считается одной из наиболее востребованных среди россиян сфер для изучения. На различные курсы только в 2023 году желающие разбираться в питании потратили порядка миллиарда рублей. Однако большинство из новоиспечённых знатоков даже не в курсе того, как устроен желудочно-кишечный тракт, а все проблемы предлагают лечить витаминами и БАДами.

При этом важно понимать, что нутрициолог в принципе не имеет права назначать какие-либо лекарственные препараты – его задача заключается лишь в том, чтобы рекомендовать подход к питанию, работая под руководством врача-диетолога.

Эксперты советуют прибегать к этой сфере лишь в исключительных случаях, но с каждым месяцем число пострадавших от горе-специалистов растёт. Тем, кому повезло не попасть в руки недобросовестных нутрициологов, обязательно нужно обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, чтобы не только уберечь себя, но и спасти десятки других людей от опасных экспериментов со здоровьем.