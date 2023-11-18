Эксперты объяснили, почему чистка зубов после умывания может испортить кожу

Эксперты крайне не рекомендуют чистить зубы после умывания. Они объяснили, чем это чревато.

Умывание лица перед чисткой зубов может негативно сказаться на здоровье кожи. Чтобы избежать попадания бактерий на очищенную кожу, необходимо всегда чистить зубы перед тем, как приступить к уходу за лицом. Как поясняют специалисты, остатки слюны и зубной пасты содержат бактерии, которые могут распространиться по лицу и вызвать высыпания, прыщи и раздражение.

Желательно мыть лицо как минимум два раза в день: утром и вечером перед сном, использовав после этого уходовые средства. Для умывания рекомендуется использовать прохладную воду. Это улучшает кровообращение, увеличивает приток крови и придаёт коже лица сияние.