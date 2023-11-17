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Микропластик, обнаруженный в облаках над горами в Китае, может повлиять на погоду на Земле

Микропластик, обнаруженный в облаках над горами в Китае, может повлиять на погоду на Земле
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Микропластик присутствует почти повсюду – на отдалённых пляжах, в морепродуктах, на вершинах нетронутых гор, в телах новорождённых детей, а теперь и в облаках над Китаем. Учёные обнаружили крошечные частицы в облаках над горой Тай, объектом Всемирного наследия, и предположили, что микропластик может повлиять на погоду на Земле.

Команда изучила 28 образцов под микроскопом и с помощью спектрометра, чтобы определить химический состав содержимого облаков. В 24 пробах был обнаружен микропластик, причём его количество увеличивалось ближе к уровню моря, где облака также оказались более плотными.

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Компьютерное моделирование предполагает, что микропластик прибыл из других частей страны. Учёные подозревают, что эти частицы могут изменить способ формирования облаков, влияя на погоду.

Вода и лёд могут конденсироваться вокруг частиц в воздухе, способствуя образованию облаков – подобно вулканическому пеплу, выбрасываемому после извержения. Авторы полагают, что микропластик в воздухе может вести себя аналогичным образом, что может привести к увеличению количества осадков или снижению температуры воздуха.

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