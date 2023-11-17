Микропластик, обнаруженный в облаках над горами в Китае, может повлиять на погоду на Земле

Микропластик присутствует почти повсюду – на отдалённых пляжах, в морепродуктах, на вершинах нетронутых гор, в телах новорождённых детей, а теперь и в облаках над Китаем. Учёные обнаружили крошечные частицы в облаках над горой Тай, объектом Всемирного наследия, и предположили, что микропластик может повлиять на погоду на Земле.

Команда изучила 28 образцов под микроскопом и с помощью спектрометра, чтобы определить химический состав содержимого облаков. В 24 пробах был обнаружен микропластик, причём его количество увеличивалось ближе к уровню моря, где облака также оказались более плотными.

Компьютерное моделирование предполагает, что микропластик прибыл из других частей страны. Учёные подозревают, что эти частицы могут изменить способ формирования облаков, влияя на погоду.

Вода и лёд могут конденсироваться вокруг частиц в воздухе, способствуя образованию облаков – подобно вулканическому пеплу, выбрасываемому после извержения. Авторы полагают, что микропластик в воздухе может вести себя аналогичным образом, что может привести к увеличению количества осадков или снижению температуры воздуха.