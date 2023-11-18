30 ноября ГУМ-каток на Красной площади распахнёт ворота для посетителей

В столице уже установилась минусовая температура, а вместе с ней у многих появилось новогоднее настроение и желание наконец-то насладиться любимыми зимними забавами. Конечно, до сугробов москвичам и гостям столицы ещё далеко, но, возможно, к открытию легендарного катка на Красной площади Москва уже наденет на себя белый наряд.

Торжественное открытие главного катка страны запланировано на 29 ноября, а с 30 ноября он будет доступен для всех желающих. Как и в прошлом году, покататься на коньках в самом сердце столицы можно будет ежедневно с 9:00 до 23:00. Билет для взрослого обойдётся 700 рублей в будни и 800 рублей в выходные и праздничные дни. Детский билет с 7 до 12 лет – 300 рублей и 400 рублей в выходные.

Прямо сейчас на Красной площади ведутся активные работы по установке катка, а также новогодних украшений, поэтому уже совсем скоро мы сможем вновь ощутить атмосферу сказки и волшебства. Планируется, что главный каток страны будет работать до 28 февраля 2024 года.