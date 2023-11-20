Эксперт объяснил, почему нельзя сушить одежду на батареях

В зимние месяцы многие люди сушат белье на батареях. Но такой метод может быть опасен для здоровья, говорит специалист по радиаторам Нэнси Эмери.

По её словам, батареи могут стать рассадником плесени, если их часто использовать для сушки одежды. Это приводит к увеличению количества конденсата из-за отсутствия воздушного потока. Влажный воздух от мокрой одежды превращается в капли воды, когда попадает на холодную поверхность радиатора, создавая идеальные условия для развития плесени.

При сушке одежды в помещении влага выделяется в воздух, а количество воды в мокрой одежде может достигать литров, поэтому, как только вода испаряется, ей нужно куда-то уходить. Вся эта вода затем будет перемещаться по потоку воздуха, пока не прилипнет к первой встреченной холодной поверхности, создавая идеальную среду для роста плесени.

Сырость и плесень, в свою очередь, увеличивает риск развития ряда заболеваний, в том числе респираторных инфекций, астмы и аллергии.