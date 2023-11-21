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Эндокринолог рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ранняя седина

Эндокринолог рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ранняя седина
Раняя седина моет указывать на болезнь
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Седина может появиться и в молодом возрасте. В каких случаях это указывает на болезнь, рассказала врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина.

Появление первой седины, как правило, приходится на 25-30 лет. У мужчин затрагивает зону бороды и висков, у женщин – теменно-затылочную область.

Ранняя седина не является нормой. Это может быть следствием патологий и требует выяснения причин её развития.
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Ранняя седина может указывать на следующие заболевания:

  • гормональные проблемы (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза);
  • заболевания пищеварительной системы;
  • аутоиммунные заболевания;
  • дефицит витаминов и микроэлементов: цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В (особенно витамина В12), витамина D.

Кроме того, раннюю седину могут вызвать беременность и лактация, стрессы, синдром хронической боли, приём некоторых лекарств, плохая экология.

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