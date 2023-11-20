На конкурсе «Мисс Вселенная» впервые выступила представительница Пакистана

Вчера, 19 ноября, в Сальвадоре прошёл финал конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2023». В этом году корона впервые в истории досталась представительнице Никарагуа, однако зрителям конкурс запомнится не только этим. Побороться за звание главной красавицы Вселенной в первый раз допустили уроженку Пакистана.

Эрике Робин 25 лет, в сентябре она завоевала титул «Мисс Вселенная Пакистан» и получала разрешение на то, чтобы представить свою страну на международном конкурсе красоты. Как и можно было ожидать, девушка столкнулась с большим количеством негатива в свой адрес со стороны пакистанцев, однако завоевала безусловную любовь всего мирового сообщества.

Примечательно, что Эрика стала первой женщиной, надевшей во время дефиле в купальниках буркини – традиционный купальный костюм для мусульманок. При этом сама девушка является христианкой, поэтому её особенно удивляет реакция, с которой она столкнулась:

Это так здорово — представлять Пакистан. Но я понятия не имею, откуда в людях берётся столько негатива и ненависти. Я думаю, именно ради этой идеи я согласилась бы продефилировать в купальнике в комнате, полной мужчин.