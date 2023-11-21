Синоптики прогнозируют, что 2024 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Уже не первый год жители центральных регионов России гадают, какой окажется зима в этот раз, и стоит ли ждать морозных и снежных дней. Глобальное потепление набирает обороты по всему миру, поэтому грядущая зима, а вместе с ней и весь 2024 год, обещают быть самыми жаркими в истории метеонаблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что согласно данным Всемирной метеорологической организации текущий ноябрь, а также декабрь и последующие месяцы превзойдут все показатели средних температур. Связано это в первую очередь с тем, что стремительно теплеет Тихий океан, а в атмосфере отмечается постоянный рост количества газов, оказывающих влияние на парниковый эффект.

Особенно опасно это в сочетании с природным явлением Эль-Ниньо, которое сейчас господствует в водах Тихого океана. Именно благодаря ему образуется большое количество тёплых течений, стремительно поднимающих температуру Мирового океана в целом. Согласно прогнозам, Эль-Ниньо будет активен по крайней мере до весны 2024 года, а это указывает на то, что и следующий год однозначно отличится температурными рекордами.