Натуральная виагра: учёные обнаружили, что обычная специя может повысить либидо

Китайские эксперты выяснили, что популярная специя может повысить уровень тестостерона у мужчин и повысить либидо. То есть продукт действует как виагра, говорит профессор Пекка Санттила из Нью-Йоркского университета в Шанхае.

Речь идёт об имбире. Он эффективен как в свежем виде, так и в форме порошка.

Факты свидетельствуют о том, что имбирь может улучшить сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Он может потенциально стать эффективным и недорогим средством для улучшения сексуального поведения.

Помимо положительного влияния на сексуальную жизнь, имбирь может уменьшить воспаление, бороться с тошнотой и вздутием живота. Эксперты отмечают, что положительно действует на либидо также употребление орехов, устриц, авокадо и клубники.