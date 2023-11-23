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Рианна появилась на Формуле-1 с бриллиантовыми часами на ноге за 37 миллионов рублей

Рианна появилась на Гран-при Формулы-1 с часами на ноге за 37 миллионов рублей
Rihanna and ASAP Rocky
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В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошёл Гран-при Формулы-1. Гостями события стали многие звёзды мирового уровня, среди которых была певица Рианна вместе со своим возлюбленным рэпером ASAP Rocky. Все уже привыкли к тому, что исполнительница, появляясь на любом мероприятии, моментально переключает на себя всё внимание публики. Так произошло и в этот раз.

Рианна на Гран-при Формулы-1

Рианна на Гран-при Формулы-1

Фото: David Becker/Getty Images

Всё дело в том, что для Формулы-1 Рианна выбрала необычный образ, который состоял из чёрного худи, объёмной кожаной куртки, а также лосин, поверх которых были надеты роскошные часы Jacob & Co. Стоимость этого украшения, усыпанного драгоценными камнями, оценивается в 400 тысяч долларов (около 37 миллионов рублей).

Суперзвезда уже не впервые выбирает образы, делая акцент именно на ноги. Например, в мае она вышла в свет в черных босоножках, а на пальце её ноги сверкало колечко. Позднее знатоки выяснили, что это украшение обошлось певице в 1380 долларов (около 110 тысяч рублей).

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