Медсёстры из США случайно спасли туриста с инфарктом в пещере

Счастливая случайность сохранила жизнь мужчины, пережившего инфаркт прямо во время прогулки по австрийской пещере. На помощь ему пришли четыре медсестры из Соединённых Штатов, которые отправились в путешествие по Европе. Анжелика, Мег, Рэйчел и Фэллон приехали в Австрию из Канзас-Сити.

Оказалось, что девушки даже и не думали побывать в той самой пещере, а когда добрались до неё, то поняли, что оказались в нужное время и в нужном месте. Они обнаружили прислонившегося к стене мужчину, который выглядел нездорово. Поначалу туристки решили, что он просто присел отдохнуть, но, когда тот потерял сознание, стало ясно, что дело плохо.

Фэллон тут же бросилась к пострадавшему и, нащупав пульс, поняла, что у него произошёл инфаркт. Медсёстры принялись по очереди реанимировать туриста и делали ему искусственное дыхание до тех пор, пока не приехала скорая помощь. К счастью, девушки смогли спасти жизнь мужчины. Известно, что ему пришлось перенести несколько операций на сердце, однако сейчас он стремительно идёт на поправку.