Как сейчас выглядит бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск

Во времена легендарных показов Victoria's Secret модель Эльза Хоск была одной из главных звёзд подиума. Шведская красотка всегда поражала публику своей по-настоящему ангельской внешностью, и, казалось, все самые утончённые образы бренда были созданы специально для неё.

Эпоха «ангелов» прошла, однако Хоск по-прежнему остаётся востребованной моделью. Сейчас девушке 35 лет, но выглядит она так, будто с годами только молодеет. Красавица активно ведёт социальные сети, чем радует армию своих поклонников по всему миру.

На днях Эльза поделилась в своих соцсетях новыми снимками в полупрозрачном платье молочного цвета, которое подчеркнуло и без того идеальную фигуру. Со времён Victoria's Secret Хоск удалось сохранить осиную талию.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Манекенщица продолжает сотрудничество со многими брендами и часто предстаёт в откровенных образах, что, впрочем, с данными Эльзы – настоящий подарок для её поклонников. Так, недавно Хоск приняла участие в съёмке для бренда Abrand Jeans. Красотка представила новую коллекцию джинсовой одежды, вдохновлённую эстетикой 90-х годов.

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