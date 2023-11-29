Эксперты объяснили, как правильно проветривать жильё зимой, чтобы избежать плесени

Зимой особенно важно регулярно проветривать жильё, чтобы избежать появления плесени. Эксперты рассказали, как делать это правильно.

При недостаточном проветривании квартиры на окнах может появиться конденсат. Более того, ещё одним неприятным открытием может стать появление плесени за мебелью и на подоконнике. Связано это с циркуляцией воздуха.

Регулярное шоковое и перекрёстное проветривание – это самый важный совет специалистов. Широко открытые окна, которые по возможности должны располагаться друг напротив друга, создают подсос воздуха. В результате плохой воздух в помещении быстро заменяется свежим наружным. Эта вентиляция особенно важна для удаления влаги из жилых помещений, которая может способствовать росту плесени.

Эксперты рекомендуют проветривать жильё минимум три раза в день: утром, в полдень и вечером. На кухне и в ванной следует делать это чаще.