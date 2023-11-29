Учёные объяснили, почему нельзя проводить в ванне более 30 минут

Учёные определили точное время, которое нужно проводить в ванне для идеального расслабления. Исследование было проведено компанией Victorian Plumbing с участием 20 участников — 10 мужчин и 10 женщин.

Все участники принимали ванну в течение разного периода времени и оценивали своё самочувствие после выхода из ванны на основе ряда факторов. Эксперты обнаружили, что лучшее время пребывания в ванне — 22 минуты.

Исследование также показало, что человек, скорее всего, почувствует обезвоживание через 28 минут, а также что прокрутка экрана телефона — самое расслабляющее занятие во время купания.

Воздействие ванны на мужчин и женщин немного различается. Женщины, как правило, лучше спят после более длительного принятия ванны (в идеале 30 минут), а мужчины лучше спят после 19-минутной процедуры.