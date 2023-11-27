Загадочная пневмония распространилась по школам в Китае: больницы переполнены детьми

Представители ВОЗ расследуют загадочную пневмонию, охватившую школы в Китае, что является тревожным эхом вспышки COVID-19. Сообщается, что больницы в Пекине «перегружены больными детьми», у которых фиксируются такие симптомы, как воспаление лёгких и высокая температура, но отсутствует кашель.

Похожая ситуация складывается в Ляонине – почти в 500 милях от Пекина. Доктор Дженнифер Нуццо, эпидемиолог и директор Пандемического центра Школы общественного здравоохранения Университета Брауна, назвала эту новость «тревожной».

Видеть увеличение числа людей, обращающихся в любую больницу, конечно, тревожно. Возможно, в этом нет ничего необычного… но каждый раз, когда мы видим, как люди идут в больницу, у нас есть причины для беспокойства.

Представители Национальной комиссии здравоохранения Китая провели 13 ноября заседание, на котором заявили о росте респираторных заболеваний. Они сообщили журналистам, что всплеск респираторных заболеваний произошёл из-за отмены ограничений по COVID-19 и циркуляции известных возбудителей, а именно гриппа и распространённых бактериальных инфекций, поражающих детей.