В США в кишечнике мужчины обнаружили живую жужжащую муху

63-летний американец отправился на профилактическую колоноскопию. Мужчина и подумать не мог, какую находку обнаружат врачи во время процедуры. Прямо в поперечной ободочной кишке пациента медики обнаружили муху, которая не только была живой, но и вовсю жужжала.

Каким образом муха могла попасть в организм американца, да ещё и выжить, остаётся загадкой. Мужчина удивился находке не меньше медиков и сообщил, что в последнее время не чувствовал ничего странного, а накануне колоноскопии не ел чего-либо необычного.

Американец рассказал, что, согласно предписанию врача, перед процедурой он только пил воду, а за сутки до этого съел пиццу и салат. Пациент уточнил, что в последнем никаких мух точно не было. Этот уникальный случай описали в научном журнале, однако выяснить точно, как насекомое смогло выжить в организме, не удалось.

Не секрет, что бывают ситуации, когда мухи и их личинки попадают в кишечник. Как правило, это происходит после употребления продуктов, на которых оказались яйца насекомых. Бывает и так, что они выживают в желудочной кислоте, вылупляются и спокойно себе живут в человеке.