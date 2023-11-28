Девушка из США рассказала о мистических последствиях пережитой ей остановки сердца

Пугающая история приключилась с жительницей американского штата Висконсин по имени Джейд. В своих социальных сетях девушка рассказала, что с ней произошло после остановки сердца.

Дело было летом 2011 года. На улице стояла невыносимая жара, из-за которой американка потеряла сознание. Девушке стало настолько плохо, что у неё остановилось сердце.

В течение трёх минут врачи реанимировали Джейд при помощи дифибрилятора. Девушка рассказала, что за это время с ней не произошло чего-либо необычного – она не видела ничего пугающего, а вот странности появились уже после. По словам американки, даже полностью заряженные гаджеты в её руках отключались, а любые часы, которые она надевала, останавливались.

Случались и другие необъяснимые вещи. Например, я начала слышать и видеть то, чего не существует в реальности. Иногда это проявлялось в пугающем шёпоте, который слышался от тёмных фигур. Я даже установила дома скрытые камеры.

Девушка не сомневается, что таким образом кто-то дал ей понять, что после смерти жизнь существует. Она пересмотрела свои взгляды на потусторонний мир и страх, поскольку теперь знает, что «там» ничего не заканчивается.