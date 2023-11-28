81-летний пенсионер четыре года не мог закрыть глаза после неудачной пластической операции

Питу Бродхерсту из Бирмингема 81 год. В 2019-м он решился на рискованный шаг – пенсионер захотел сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от пухлых щёк. Операция, судя по всему, пошла не по плану, поскольку после неё Пит четыре года не мог закрыть глаза.

По словам пенсионера, хирург удалил слишком много ткани с лица, в результате чего он просто физически не мог сомкнуть веки.

То, что случилось, полностью разрушило мою жизнь. Вместо того чтобы начать всё с чистого листа, теперь я пытаюсь всё исправить. Мне тошно смотреть на себя в зеркало. Я откладывал всю свою пенсию, чтобы накопить на операцию.

Мужчина рассказал, что через две недели после операции ему сняли швы. Глаза были красными и ужасно болели, однако врачи постарались убедить Пита, что это нормально. С того момента жизнь Бродхерста была полна боли. Ежедневно мужчина минимум восемь раз в день пользовался каплями для глаз. Пит решился на повторную операцию, которая, к счастью, прошла успешна. Сейчас он снова может закрывать глаза и даже не носить очки.

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