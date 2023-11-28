Турагент рассказал, куда дешевле всего съездить на новогодние каникулы

Россияне уже начали планировать, где встретят новый год. Далеко не каждый хочет отмечать праздник среди сугробов, а потому готовится к путешествию в тёплые края. В этом году, правда, любителям тепла придётся раскошелиться – цены на туры сильно взлетели. Однако турагент Николай Мельник рассказал, куда можно бюджетно слетать на новогодние каникулы.

В первую очередь, конечно, речь идёт о направлениях внутри страны. Конечно, +30 и жару обещать никто не будет, однако можно набраться впечатлений в Казани, Калининграде или Тюмени. В среднем ночь в местных отелях обойдется в 4 тыс. рублей. Что же касается авиабилетов, то в период праздников цены на полёт в одну сторону составляют около 10 тыс. рублей.

Для тех, кто всё же предпочитает солнце и море, можно рассмотреть Египет. Из-за политической обстановки в соседнем Израиле и особенностей климата цены на путёвки туда упали. Сейчас стоимость новогоднего недельного тура на одного стартует от 58 тыс. за человека. При этом многие отели дополнительно берут плату за новогодние и рождественские программы даже при бронировании системы «всё включено».