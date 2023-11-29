С корешем на рыбалке: новое фото Джейсона Стэтхэма и Гая Ричи стало мемом

Поклонники Джейсона Стэтхема точно знают – их кумир настоящий мужчина, а увлечения у него по-настоящему брутальные и серьёзные. В перерывах между съёмками, занятиями спортом и общением с семьёй Стэтхем старается проводить время с друзьями. Один из них – легендарных режиссёр Гай Ричи.

Недавно приятели побывали вместе на рыбалке, которая, конечно, не обошлась без совместных снимков. От кадров, которые появились в социальных сетях звёзд, особенно пришли в восторг российские поклонники, и без того уверенные, что Стэтхем – в доску свой парень.

Гай Ричи и Джейсон Стэтхем Фото: Из личного архива Джейсона Стэтхема

На фотографиях актёр и режиссер вальяжно сидят на походных стульях, а наряды на них совсем не голливудские. Кадры выглядят так, будто действительно были сделаны где-нибудь в Подмосковье. Конечно, поклонники не упустили возможность создать очередной мем со Стэтхемом и его «корешем». Кстати, сам актёр уже просёк фишку и старается следовать трендам, которые задали его российские фанаты.