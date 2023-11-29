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Великобритания подтвердила первый случай заражения человека свиным гриппом штамма H1N2

В Британии выявили первый случай заражения человека свиным гриппом штамма H1N2
Заражение человека свиным гриппом штамма H1N2
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В начале недели власти Великобритании подтвердили первый случай заболевания человека штаммом свиного гриппа, аналогичным тому, который циркулирует у свиней. Вариант вируса H1N2 был выявлен у человека, который прошёл обследование у врача после появления респираторных симптомов, пишет MedicalXpress.

По словам Миры Чант, директора Агентства безопасности здравоохранения Великобритании по инцидентам, ранее штамм вируса не выявляли у людей в стране.

Мы работаем быстро, чтобы отследить тесные контакты и уменьшить любое потенциальное распространение.

Пациент с выявленным вариантом H1N2 перенёс лёгкую болезнь и полностью выздоровел. Тем не менее до сих пор не установлен источник заражения.

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Вирусы гриппа A(H1) распространены для популяций свиней в большинстве регионов мира. Варианты H1N1, H1N2 и H3N2 являются основными подтипами вирусов свиного гриппа А у этих животных. Иногда вирус передаётся людям после прямого или косвенного контакта со свиньями или загрязнённой окружающей средой.

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