В Сети появились кадры с толпами измученных родителей в пекинской детской больнице

Тревожные новости приходят из Китая. На севере страны была зафиксирована резкая вспышка неизвестного гриппоподобного заболевания. Примечательно, что в основном с болезнью сталкиваются дети. Местные родители в панике, ведь защитить малышей от этого недуга практически невозможно.

Уже сейчас больницы Пекина переполнены. Встревоженные родители сутками дежурят в коридорах, однако врачи только разводят руками – пока не ясно, что именно за болезнь развивается у детей, а также остается загадкой, как её лечить. В Сети распространяются кадры из пекинских госпиталей, на которых видно, как родители пытаются узнать, что с их детьми.

обстановка в Пекине Фото: кадр из видео

Из-за вспышки заболевания во многих школах Пекина отменены занятия. Главным симптомом недуга является высокая температура, а также признаки пневмонии. Родители опасаются, что правительство скрывает истинное положение дел, а на самом деле по Китаю вовсю шагает эпидемия. Известно, что в среднем в больницах 9 из 12 детей страдают именно от этого загадочного заболевания.